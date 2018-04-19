В четверг, 19 апреля, председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление об обращении к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии украинской поместной православной церкви. Об этом он заявил на вечернем заседании парламента.

"Хочу вам сообщить, что я подписал постановление. И оно уже является действующим законом Украины. Молимся Богу, чтобы оно дало результат, и чтобы мы дождались давней мечты украинцев о единой украинской православной церкви", - отметил глава Рады.

После данного заявления Парубий закрыл заседание парламента.

"На этом коллеги вечернее заседание Верховной Рады Украины я объявляю закрытым. Приглашаю вас завтра в 10.00 в зал для продолжения нашей работы. Спасибо всем за дискуссию и за решения, которые были приняты сегодня", - сказал спикер.

Как сообщал svodka.net ранее, Верховная Рада Украины поддержала постановление об обращении к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить томос об автокефалии украинской поместной православной церкви.

За соответствующее решение проголосовало 268 народных депутатов при 226 необходимых голосах.

Также известно, что Московский патриархат осуждает инициативу президента Украины Петра Порошенко о создании единой поместной православной церкви в Украине.

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