В распоряжении ГПУ находится пять материалов относительно депутатов Верховной Рады, сообщил генпрокурор Юрий Луценко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Луценко заявил о "90-процентной" готовности материалов о снятии неприкосновенности с нардепов Фото: ЕРА "У меня на столе пять материалов, в том числе – из Специализированной антикоррупционной прокуратуры, о снятии депутатской неприкосновенности с ряда народных депутатов. Информация о готовности таких документов соответствует действительности на 90%", – сказал он.Генпрокурор не назвал фамилии нардепов, в отношении которых ведется расследование.14 марта Луценко анонсировал снятие неприкосновенности с двух депутатов Рады. По его словам, одно расследование касается препятствия журналистской деятельности, второе – незаконного обогащения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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