В распоряжении ГПУ находится пять материалов относительно депутатов
Верховной Рады, сообщил генпрокурор Юрий Луценко. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Луценко заявил о
"90-процентной" готовности материалов о снятии неприкосновенности с
нардепов Фото: ЕРА "У меня на столе пять материалов, в том
числе – из Специализированной антикоррупционной прокуратуры, о
снятии депутатской неприкосновенности с ряда народных депутатов.
Информация о готовности таких документов соответствует
действительности на 90%", – сказал он.Генпрокурор не назвал
фамилии нардепов, в отношении которых ведется расследование.14
марта Луценко анонсировал снятие неприкосновенности с двух
депутатов Рады. По его словам, одно расследование касается
препятствия журналистской деятельности, второе –
незаконного обогащения.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира