Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что идея создания Украинской автокефальной церкви вряд ли найдет поддержки в РПЦ,

В Кремле считают, что эта инициатива направлена на раскол церкви, передает со ссылкой на .

"Вы знаете позицию Русской православной церкви, патриарха всея Руси по этому вопросу. И конечно, скажем так, какие-то действия, направленные на раскол церкви, вряд ли могут поддерживаться и вряд ли могут приветствоваться", - заявил Песков.

19 апреля поддержала обращение президента Петра Порошенко в Вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине. За постановление проголосовали 268 народных депутатов. Обращение поддержали все фракции и группы, кроме бывших "регионалов". "Против" высказались 36 нардепов.

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