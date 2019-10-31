За снятие неприкосновенности с депутата проголосовало 332 депутата. За предоставление согласия на задержание Дубневича проголосовало 241, за арест Дубневича проголсовало 229 депутатов.

Следствие считает нардепа организатором коррупционной схемы по завладению 93 млн грн Укрзализныци.

Генпрокурор Руслан Рябошапка в выступлении в ВР отметил, что у следствия есть довольно доказательств, чтобы обосновать вину Дубневича.

Дубневич в своем выступлении заявил, что в представлении ГПУ отсутствуют доказательства действий, в которых его обвиняет прокуратура. Он считает, что представление внесено с целью политического популизма.

Генпрокурор Рябошапка заверил "Слуг народа", что Дубневича не будут удерживать прямо в зале Верховной Рады.

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