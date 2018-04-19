Сторона защиты экс-президента Виктора Януковича, который
обвиняется в государственной измене, покинула зал судебных
заседаний Оболонского районного суда Киева в знак протеста против
объявления судом о начале судебных дебатов сегодня, передает
корреспондент
Стоит отметить, что после отказа в удовлетворении нескольких
ходатайств стороны защиты председательствующий в судебном процессе
судья Владислав Девятко объявил о завершении судебного следствия и
переходе к прениям.
"Есть перечень доказательств, которые суд может самостоятельно
исследовать ... Суд принял закончить исследования доказательств и
перейти к стадии дебатов", - сказал Девятко.
Зато адвокаты Януковича выступили с категорическим протестом против
этого.
"Защита сейчас лишена возможности продолжать участие в этом
заседании и настаивает на переносе судебного заседания ... У нас не
допрошено более 10 свидетелей, и суд не может не допросив их
переходить к дебатам. Это нарушение процесса. Это преступное
решение. Никакого участия защиты без полного исследования наших
доказательств не будет ... Мы вынуждены покинуть зал судебного
заседания в связи с нарушением наших прав и прав нашего заседания
", - сказал адвокат Виталий Сердюк.
В свою очередь суд заверил, что адвокатам будет предоставлено
довольно времени для подготовки к дебатам.
"Никто вас не будет заставлять выступать в дебатах. Вам будет
предоставлен время на подготовку. Ваши дебаты суд назначит после
первого мая. Если вы хотите месяц на подготовку, будет
предоставлено вам месяц", - заявил судья.
После этих слов прокурор Руслан Кравченко начал свое выступление,
но из-за демарша адвокатов судья остановил его.
"Уважаемая сторона обвинения я вынужден прекратить ваше
выступление, поскольку сторона защиты самовольно покинула зал
судебного заседания", - отметил Девятко.
Он сообщил, что суду нужно время для подготовки и обнародования
сообщения и направление его обвиняемому и адвокатам о том, что если
защитники не появятся в суд, то он будет вынужден обратиться в
Центр по предоставлению бесплатных юридических услуг с просьбой
предоставить Януковичу государственного адвоката.
"Таким образом перерыв в заседании. Следующее - на 3 и 4 мая. 3
мая, 10:00", - сказал Девятко.
Напомним, сегодня Оболонский райсуд допросил в режиме
видеоконференцсвязи связи из Крыма бывшего командующего ВМС
Украины, экс-начальника Генерального штаба ВСУ Юрия Ильина.
Как сообщал 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в
Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме
экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене ,
пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях,
совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной
войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5
ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.
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