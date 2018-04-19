Нардепу от Радикальной партии Дмитрию Линько стоит как мужчина перед мужчиной отвечать за свои слова, считает внефракционный нардеп Сергей Мельничук. Мельничук: За каждое свое слово нужно отвечать Скриншот: 112 Украина / YouTube "Он меня в очередной раз обозвал. Что мне, терпеть это? Они здесь привыкли стайками ходить, друг другу прикрывать одно место, а там – пусть выстоит мужчина против мужчины. Если он мужчина. За каждое свое слово нужно отвечать", – сказал он.18 апреля во время эфира Мельничук заявил, что у него есть документальное подтверждение фактов, что в его отсутствие в Раде использовали поддельную карточку для голосования.Линько начал отрицать это, заявив, что Мельничук сам "пошел и продался". Депутаты пытались подраться, но ведущие их остановили.После эфира депутаты все же подрались. Мельничук разбил нос Линько. Последний сказал, что заявление писать не будет, но сделает все, чтобы Мельничук ответил по закону.Сегодня прокуратура открыла по этому факту уголовное производство.Радикальная партия исключила Мельничука из своих рядов в феврале 2015 года за "действия, которые дискредитируют звание народного депутата Украины, и за нарушение присяги народного депутата Украины". Это случилось после масштабной акции "Айдара" под Министерством обороны Украины, где бойцы жгли шины и перекрывали Воздухофлотский проспект. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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