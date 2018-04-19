Читаю совсем недавно изданную книгу бывшего вице-президента Джо Байдена. Очень интересно узнать о многих деталях политической жизни, скрытых, когда политики находятся у власти. Вот один из эпизодов.

В 2011 году Байден поехал с визитом в Москву. Его задачей было постараться убедить российское руководство, что размещение систем противоракетной обороны в Восточной Европе не угрожает безопасности России. Байден встречался с Путиным. С одной стороны, по рангу так и было положено. Поскольку Путин был тогда не президентом, а премьер-министром. С другой стороны, Байден пишет, что он и Обама прекрасно понимали, что власть в России принадлежит Путину, а президент Медведев является человеком-функцией, чисто временной функцией.

Байден вспоминает, что перед этой встречей подумал о словах Джорджа Буша-младшего о том, что тот посмотрел в глаза Путину, то увидел там его душу.

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Встреча продолжалась 4 часа, с участием экспертов, закончилась она безрезультатно. Путин методично настаивал, что любые новые системы ПРО, еще и близко российских границ — это удар по безопасности России.

Прощаясь с Путиным, Байден сказал ему: «Господин премьер-министр, я посмотрел в Ваши глаза и не увидел в них никакой души». Путин ответил: «Мы с вами поняли друг друга, господин вице-президент».

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