По сообщению "Интерфакса", трое неизвестных ворвались в дом гендиректора корпорациии КТРВ Бориса Обносова, избили и ограбили его. Сообщается, что на Обносова напали с топором Фото: pixabay.com Инцидент произошел 16 апреля в городе Королеве Московской области, сказал собеседник агентства.По его словам, злоумышленники ударили 65-летнего Обносова обухом топора по лицу, связали его и супругу скотчем и веревками.Супруга промышленника рассказала грабителям, где лежат ценности, Забрав их, подозреваемые скрылись, уточнил источник.КТРВ – ведущий российский разработчик и производитель тактического ракетного вооружения, головная организация по разработке гиперзвукового оружия.1 марта во время обращения к Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что Россия разработала и испытала новое, не имеющее аналогов гиперзвуковое оружие. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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