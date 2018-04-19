|
В России избили главу корпорации по производству гиперзвукового оружия
|
19.04.2018 18:31
|
По сообщению "Интерфакса", трое неизвестных ворвались в дом
гендиректора корпорациии КТРВ Бориса Обносова, избили и ограбили
его. Сообщается, что на Обносова напали с топором Фото: pixabay.com
Инцидент произошел 16 апреля в городе Королеве Московской области,
сказал собеседник агентства.По его словам, злоумышленники ударили
65-летнего Обносова обухом топора по лицу, связали его и супругу
скотчем и веревками.Супруга промышленника рассказала грабителям,
где лежат ценности, Забрав их, подозреваемые скрылись, уточнил
источник.КТРВ – ведущий российский разработчик и производитель
тактического ракетного вооружения, головная организация по
разработке гиперзвукового оружия.1 марта во время обращения к
Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что
Россия разработала и испытала новое, не имеющее аналогов
гиперзвуковое оружие.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира