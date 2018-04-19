По самым скромным подсчетам, стоимость построения украинской газотранспортной системы составляет 300 миллиардов евро. Минимум!

И это, собственно, только цена самой системы. Я уже не говорю о том, что для национальной безопасности государства - это как несущие стены, которые нельзя двигать, потому что "поплывет" все здание, передает со ссылкой на .

- это ДНК национальной экономики.

Поэтому оценку "Ernst Young" нашей в примерно 10 миллиардов евро я воспринимаю только как сознательное и опасное обесценивание стратегического ресурса Украины. Это "демпингование" Украины как государства.

Хотелось бы посмотреть, как "Ernst Young" построят аналогичную украинской систему за 10 миллиардов евро... Если им это удастся, Украина должна будет выдать им приз за лучший фокус. А пока это - наперстки.

Я считаю, что публикация заниженной в 30 (!) раз стоимости газотранспортной системы - это промывание сознания украинского общества перед "черной", обесцененной продажей .

Похоже, кое-кто собирается сделать из Украины некоего "черного донора". Есть такие позорные случаи, когда в странах третьего мира человек продает свою почку, чтобы поступить в институт или прокормить семью.

Попытка сдачи украинской - это трагическая торговля жизненно необходимыми органами нашего государства.

Мы берем под постоянный, постоянный контроль все, что эти торгаши у власти будут делать с украинской . Шаг вправо или шаг влево будут сигналом к ​​объявлению государственной измены.

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