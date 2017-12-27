Оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО

Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников - сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении, в вечернее время, враг не соблюдал условий перемирия в районе Светлодарск дуги. Вблизи Луганского соперник применил 82-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы и около двух часов вел огонь по оборонительных укреплений Вооруженных Сил Украины. Также, из стрелкового оружия, российские наемники беспокоили защитников Станицы Луганской.

Кроме того, в районе Луганского, по светлой время суток, зафиксировано пролет вражеского БПЛА, который в этот период корректировал минометный огонь противника.

Следует отметить, что применение беспилотников запрещено минского договоренностями.

На других ключевых участках обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как известно, с полуночи 23 декабря в зоне АТО объявлен режим прекращения огня. Соответствующее решение было согласовано 20 декабря трехсторонние контактной группой в Минске.