Из присутствующих 334 депутатов в сессионном зале это решение поддержали 268 народных избранников. Против проголосовало 36 нардепов. Воздержались — трое. Не голосовали — 27 человек.

19 апреля в Верховной Раде состоялось голосование по обращению президента Петра Порошенко к Вселенскому Патриарху Варфоломею I о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине. О результатах голосования можно узнать по данным сайта парламента. Об этом сообщает "Патриоты Украины", информирует svodka.net.

Из присутствующих 334 депутатов в сессионном зале это решение поддержали 268 народных избранников. Против проголосовало 36 нардепов. Воздержались — трое. Не голосовали — 27 человек.

Среди тех, кто поддержал проект постановления №8284 -представители фракции «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», «Самопомощь», «Батькивщина» и депутаты Радикальной партии.

Среди внефракционных депутатов против обращения президента проголосовал только нардеп Анатолий Денисенко, прежний член Партии регионов.

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Группа «Відродження» в основном проигнорировала это голосование — ее нардепы или отсутствовали в это время, или отказались голосовать. Свое «против» выразили только двое нардепов из группы — бывшие «регионалы» Дмитрий Святаш и Андрей Шипко.

Оппозиционный блок, который, как известно поддерживает московскую церковь в Украине, действительно единодушно проголосовал против создания единой поместной церкви. Из 43 нардепов фракции Оппоблока — 33 против, девять отсутствовали на голосовании, депутат Наталья Королевская не голосовала.

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