Генпрокуратура готовит представления на снятие неприкосновенности с депутатов Рады от Оппозиционного блока Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова, пишет "РБК-Украина". Вилкул и Колесников (первый и второй слева) фигурируют в расследованиях ГПУ opposition.org.ua Собеседники издания уточнили, что дело Вилкула касается земельных вопросов в Днепропетровской области.Колесников с 24 декабря 2012 года по 2 марта 2014 года занимал должность председателя Днепропетровской областной государственной администрации, Вилкул был его предшественником на этой должности.19 апреля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на брифинге в Днепре заявил, что у него есть материалы, которые являются основанием для снятия неприкосновенности с ряда народных депутатов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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