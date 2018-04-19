Генпрокуратура готовит представления на снятие неприкосновенности с
депутатов Рады от Оппозиционного блока Александра Вилкула и Дмитрия
Колесникова, пишет "РБК-Украина". Вилкул и Колесников (первый и
второй слева) фигурируют в расследованиях ГПУ opposition.org.ua
Собеседники издания уточнили, что дело Вилкула касается земельных
вопросов в Днепропетровской области.Колесников с 24 декабря 2012
года по 2 марта 2014 года занимал должность председателя
Днепропетровской областной государственной администрации, Вилкул
был его предшественником на этой должности.19 апреля генеральный
прокурор Украины Юрий Луценко на брифинге в Днепре заявил, что у
него есть материалы, которые являются основанием для снятия
неприкосновенности с ряда народных депутатов.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира