Президент США Дональд Трамп заявил, что проводит жесткую политику по отношению к РФ. Трамп: Никто не ведет себя жестче, чем я Фото: ЕРА "Никто не вел себя жестче в отношении России, чем президент Дональд Трамп... У нас была очень, очень жестокая – мы недавно говорили об этом – драка в Сирии недавно, месяц назад, между нашими войсками и российскими войсками, и это очень печально. В этой битве погибло много людей. Никто не ведет себя жестче, чем я... Россия скажет вам, что не было никого жестче, чем Дональд Трамп", – подчеркнул американский президент.8 февраля 2018 года Reuters сообщило об авиаударе международной коалиции в Сирии, жертвами которого стало около 100 бойцов армии союзников президента Сирии Асада. Агентство Bloomberg выяснило, что погибло более 200 солдат-контрактников, большинство из которых были гражданами РФ.Исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) считает, что речь идет о бойцах ЧВК "Вагнер", которая действует на месторождениях полезных ископаемых в долине Евфрата.Министр обороны США Джеймс Мэттис сказал, что российская армейская группировка утверждала, будто граждан России нет на месте столкновения.15 февраля спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что в Сирии в результате авиаудара международной коалиции во главе с США могли погибнуть пять граждан России.12 апреля кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео подтвердил массовую гибель российских наемников во время столкновения с силами коалиции в Сирии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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