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Американский президент: Россия скажет вам, что не было никого жестче, чем Дональд Трамп
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19.04.2018 18:47
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Президент США Дональд Трамп заявил, что проводит жесткую политику
по отношению к РФ. Трамп: Никто не ведет себя жестче, чем я Фото:
ЕРА "Никто не вел себя жестче в отношении России, чем президент
Дональд Трамп... У нас была очень, очень жестокая – мы недавно
говорили об этом – драка в Сирии недавно, месяц назад, между
нашими войсками и российскими войсками, и это очень печально. В
этой битве погибло много людей. Никто не ведет себя жестче, чем
я... Россия скажет вам, что не было никого жестче, чем Дональд
Трамп", – подчеркнул американский президент.8 февраля 2018
года Reuters сообщило об авиаударе международной
коалиции в Сирии, жертвами которого стало около 100 бойцов
армии союзников президента Сирии Асада. Агентство Bloomberg
выяснило, что погибло более 200 солдат-контрактников,
большинство из которых были гражданами РФ.Исследовательская группа
Conflict Intelligence Team (CIT) считает, что речь идет о
бойцах ЧВК "Вагнер", которая действует на месторождениях
полезных ископаемых в долине Евфрата.Министр обороны США Джеймс
Мэттис сказал, что российская армейская группировка
утверждала, будто граждан России нет на месте столкновения.15
февраля спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
заявила, что в Сирии в результате авиаудара международной коалиции
во главе с США могли погибнуть пять граждан России.12 апреля
кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео подтвердил массовую
гибель российских наемников во время столкновения с силами коалиции
в Сирии.
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