В четверг, 19 апреля, скандальная украинская телеведущая Ольга Фреймут пришла в Верховную Раду с корзиной, в которой были живые котята и пыталась раздать животных.

Данный поступок Фреймут разгневал пользователей соцсетей, многие написали, что это издевательство над котятами. По словам очевидцев, телеведущая просто "пихала" животных всем незнакомым прохожим под Верховной Радой.

Однако, сама ведущая говорит, что "творила добро". Об этом она написала в Instagram

"... Котят из приюта отдавала в хорошие руки. Из трех малышек дом удалось найти одному, с пятнышком на носике. Спасибо господину Сергею, что приютили малышку! Только получила фото с нового дома котика – он в тепле, пьет молочко, ему выбирают имя. Буду и дальше помогать бездомным животным. У всех бездомных должен быть дом. Жду писем от волонтеров", - написала Фреймут и добавила несколько фото.

Известно, что свое мероприятие звезда организовала в честь своего нового развлекательного шоу.

Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, Ольга Фреймут раздавала в центре Киева маленьких котят.

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