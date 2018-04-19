Самый старый человек в мире Селин Вильануева Харамильо из Чили ушел из жизни из-за болезни. Об этом сообщает со ссылкой на The Guardian.

В течение последних дней Харамильо болел. У него обнаружили проблемы с легкими. Врачи прогнозировали, что он выздоровеет, но справиться с болезнью мужчина не смог. Селин умер в больнице в коммуне Марикина на юге Чили.



Селин Харамильо родился 25 июля 1896 года. Однако никаких документы, которые могли бы это подтвердить, ни хранили. Селин Харамильо никогда не был женат и у него нет родственников.



Его похоронят в пятницу на кладбище в чилийском городе Меуин.

Как сообщал жена экс-президента США Джорджа Буша-старшего - Барбара Буш - умерла во вторник в возрасте 92 лет.

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