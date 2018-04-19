|В Чили умер старейший в мире мужчина
|19.04.2018 18:53
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Самый старый человек в мире Селин Вильануева Харамильо из Чили ушел из жизни из-за болезни. Об этом сообщает со ссылкой на The Guardian.
В течение последних дней Харамильо болел. У него обнаружили
проблемы с легкими. Врачи прогнозировали, что он выздоровеет, но
справиться с болезнью мужчина не смог. Селин умер в больнице в
коммуне Марикина на юге Чили.
Как сообщал жена экс-президента США Джорджа Буша-старшего - Барбара Буш - умерла во вторник в возрасте 92 лет.
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