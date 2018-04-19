Украинский режиссер Сергей Лозница в рамках 71-го Каннского кинофестиваля представит свое творение - фильм "Донбасс". Об этом сообщает Артхаус трафик.

По полученным данным, кинолента "Донбасс" будет открывать программу "Особый взгляд" - официальную программу Канн 2018. Ранее фильм победила на Восьмом конкурсном отборе Госкино.

"Сценарий ленты основан на документальных материалах. В центре внимания - люди, вынужденные приспосабливаться к жизни в условиях, когда распадаются институты власти, семейные и профессиональные связи", - отмечается в рецензии фильма.

Стоит отметить, что "Донбасс" является антивоенной лентой, главные герои которой вынуждены приспосабливаться к тяжелым жизненным условиям, "когда распадаются институты власти, семейные и профессиональные связи, когда вещи перестают называться своими именами". Фильм создавался в копродукции Украины, Германии, Нидерландов, Румынии и Франции.

Украинский зритель сможет увидеть ленту в кинотеатрах уже в этом году.

Как сообщал svodka.net ранее, киноленту "Женщина на войне" исландского режиссера Бенедикта Эрлингсона , который созданный вместе с Францией, Исландией и Украиной при поддержке Госкино, покажут на 71 международном кинофестивале в Каннах.

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