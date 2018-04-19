При этом экс-президент заявил, что США должны проявлять напористость в работе с российским лидером.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

Американским лидерам нужно проявлять осторожность при работе с президентом России Владимиром Путиным, заявил экс-президент США Джордж Буш-младший.

Бывший американский руководитель назвал Путина «умным тактиком», стремящимся восстановить былое влияние Советского Союза.

«Проблема в том, что по большинству вопросов он исповедует такой подход: я буду в выигрыше, а США проиграют, – заявил Буш в интервью телеканалу Fox Business в среду. – Я этому не удивляюсь. Он очень агрессивный человек, который хочет восстановить влияние, которым пользовался Советский Союз, хотя такой страны больше нет».

Читайте: "В интересах Украины": Медведчук объяснил свою дружбу с Путиным (ВИДЕО)

Хотя Буш сказал, что взял за правило не критиковать своих преемников, он все же дал совет президенту Дональду Трампу на фоне дальнейшего ухудшения американо-российских отношений.

«Мне всегда казалось важным, чтобы США были очень напористыми при работе с Путиным, – сказал Буш. – Не воинственными, а напористыми».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира