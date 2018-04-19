|ГПУ готовит представление на снятие неприкосновенности с ряда нардепов
|19.04.2018 18:57
|
"Сейчас документов, с моей точки зрения, довольно, но юридическое управление ГПУ должно дать свое заключение"Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что в ГПУ готовят представление на снятие депутатской неприкосновенности с ряда нардепов.
Фото: unian.ua
"У меня на столе 5 материалов, в том числе с САП, о снятии депутатской неприкосновенности с ряда депутатов. Информация о готовности таких документов соответствует действительности на 90%. Сейчас документов, с моей точки зрения, довольно, но юридическое управление ГПУ должно дать свой вывод", - сказал он на брифинге в прокуратуре Днепропетровской области, передает "112 Украина".
Ранее Луценко заявлял, что в 2018 году обвинения в отношении народных депутатов Верховной Рады, из которых была снята неприкосновенность, будут переданы в суд.
Напомним, что 22 марта Верховная Рада поддержала снятие депутатской неприкосновенности с Надежды Савченко.
Поделитесь статьей с друзьями