"Сейчас документов, с моей точки зрения, довольно, но юридическое управление ГПУ должно дать свое заключение"

"У меня на столе 5 материалов, в том числе с САП, о снятии депутатской неприкосновенности с ряда депутатов. Информация о готовности таких документов соответствует действительности на 90%. Сейчас документов, с моей точки зрения, довольно, но юридическое управление ГПУ должно дать свой вывод" , - сказал он на брифинге в прокуратуре Днепропетровской области, передает "112 Украина".

Ранее Луценко заявлял, что в 2018 году обвинения в отношении народных депутатов Верховной Рады, из которых была снята неприкосновенность, будут переданы в суд.