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Новым президентом Кубы стал Мигель Диас-Канель
19.04.2018 19:03
До того, как парламент Кубы назвал Мигеля Диаса-Канеля председателем Государственного совета, он был вице-президентом страны. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Диас-Канель стал первым президентом страны, не имеющим отношения к семье Фиделя Кастро Фото: ЕРА До этого Диас-Канель был вице-президентом Кубы.

#BREAKING Diaz-Canel is Cuba's new president, succeeding Castro: official

— AFP news agency (@AFP) 19 квітня 2018 р.
Со времен революции 1959 года он стал первым президентом страны, не имеющим отношения к семье Фиделя Кастро.На Кубе должности председателя Государственного совета (органа, исполняющего функции главы государства) и председателя Совета министров совмещены.До этого момента должность председателя Госсовета Кубы с 2008 года занимал Рауль Кастро.Его старший брат Фидель, руководивший Кубой с 1959 года, умер в ноябре 2016 года.

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