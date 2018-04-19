|Новым президентом Кубы стал Мигель Диас-Канель
|19.04.2018 19:03
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#BREAKING Diaz-Canel is Cuba's new president, succeeding Castro: official— AFP news agency (@AFP) 19 квітня 2018 р.
Со времен революции 1959 года он стал первым президентом страны, не имеющим отношения к семье Фиделя Кастро.На Кубе должности председателя Государственного совета (органа, исполняющего функции главы государства) и председателя Совета министров совмещены.До этого момента должность председателя Госсовета Кубы с 2008 года занимал Рауль Кастро.Его старший брат Фидель, руководивший Кубой с 1959 года, умер в ноябре 2016 года.
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