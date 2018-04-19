Восле международного аэропорта Белфаст в Северной Ирландии произошла авария небольшого самолета, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает со ссылкой на Sky News.

"Серьезный случай произошел в 12:49", - говорится в сообщении службы скорой помощи Северной Ирландии.

Известно, что самолет загорелся в 5 километрах от главного аэродрома. Более того, он не должен был прибыть в Белфаст. Считается, что летательный аппарат мог вылететь с аэродрома Ньютонардс.

Детали инцидента уточняются.

Сейчас аэропорт работает без проблем.

Как сообщал пассажиры самолета Southwest Airlines, двигатель которого взорвался прямо в воздухе, называют настоящей героиней своего пилота, которому после аварии удалось успешно выполнить экстренную посадку.

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