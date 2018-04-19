С 2020 года будет заниматься только строительством и капитальным ремонтом дорог. Об этом заявил глава ведомства Славомир Новак на третьем инфраструктурном форуме в , передает со ссылкой на .

отметил, что ведомство сосредоточится на проведении капитального ремонта реконструкции и строительстве дорог. "Это стратегическое направление Укравтодора", - добавил .

По его словам, в течение 5 лет направит на ремонт и содержание дорог 300 млрд грн. В частности, в 2018 году - 33,5 млрд, в 2019 году - 45 млрд грн.

Ранее "Вести" писали, что украинское правительство анонсировало пятилетний проект На эти цели обещают выделить свыше 400 млрд гривен, при этом деньги будут привлекать также и за счет концессий.

Данный проект уже обещает стать . На латание ям и развитие дорог до 2022 г. уйдет 300 млрд грн. На финансирование ряда ключевых магистралей направят еще 14 млрд грн.

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