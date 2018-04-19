В четверг, 19 апреля, Государственная служба специальной связи и защиты информации (ГСССЗИ) запустила систему противодействия антиукраинскому вещанию в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом глава ведомства Леонид Евдоченко заявил во время доклада президенту Украины Петру Порошенко в рамках проведения военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны в режиме видеоконференции из зоны АТО.

"Система введена в действие по распоряжению президента Украины и по поручению Совета национальной безопасности и обороны с целью комплексного противодействия российской информационной агрессии в зоне АТО. Система создана на основе отечественных технических решений, положительно себя проявила во время тестовых проверок", - заявил он.

Евдоченко отметил, что система будет блокировать аналоговые и цифровые сигналы более 40 российских и сепаратистских телеканалов, которые транслируют передатчики в оккупированных районах Луганской и Донецкой областей.

Порошенко в 15.23 распорядился включить систему. Он отметил, что противодействие потокам российской пропаганды не менее важно, чем получение летального оружия от западных партнеров.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, ежегодно количество выявленных преступлений в сфере кибербезопасности в стране возрастает на 2,5 тысячи.

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