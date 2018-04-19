Вашингтон перестает играть в «молчанку» не просто по Сирии, но и по всему, что касается РФ. Пока Роскомнадзор еще полностью не перекрыл для россиян внешнюю Сеть, там узнали об этих заявлениях.

Говорят, что в Киеве собрались назвать или даже назвали один из безымянных скверов в честь российского, ныне покойного, политического деятеля – Бориса Немцова. Органы местного самоуправления имеют на это право и раз уже назвали, то – назвали. Наверное, они посчитали, что наши воины, отдавшие жизнь за то, чтобы они могли заседать и решать вопрос «за сквер», имеют не такие звучные имена. Если же надо было назвать сквер именно именем оппозиционного гражданина РФ, то можно было это сделать, присвоив ему имя Валерии Новодворской, которой еще будут ставить памятники по всему миру. Кстати, сам Борис Ефимович действительно стал одним из самых ярких оппозиционеров РФ уже под конец своей жизни, а в начале нулевых он яро высказывал надежду на то, что молодой и деятельный руководитель Путин, придя во власть – все в ней изменит. Так и говорил. Впрочем, Путин так и сделал – изменил и продолжает это делать. Кстати, обвинять за те слова покойного Немцова – нет смысла, ибо назревал коммунистический реванш и никто не мог подумать, что Путин сделает еще больший реванш уже коммуно-фашистского толка, информирует svodka.net.

Тем не менее, мы имеем претензии к Немцову по поводу одной из самых знаменитых его фраз, вероятно ставшей для него приговором. Перефразируя его автора, она выглядела примерно так: «Он очень душевно болен, ваш Путин». В общем, как раз в этом сомнений не было еще тогда, а сейчас их не осталось уже совсем ни у кого. Но весь фокус в том, что Путин стал частным проявлением куда большего, тяжелого и опасного явления. «Душевно больным» есть все население РФ, и Борис Ефимович не мог этого не знать, ибо жил посреди этого самого населения, да и погиб ровно так, как можно погибнуть только в стране с тотальной душевной болезнью, в частности – у всех правоохранительных, а вернее – правозаменительных органов.

Говорить о том, что у Путина непорядок с головой, и не говорить это обо всем свинарнике, или, как это назвал классик – Скотном дворе, по меньшей мере – странно. Насколько известно, у Путина нет малолетних детей, зато россияне сами превращают свои детские коляски в подобие танков и самолетов, а детей – одевают в гимнастерки. Путин им ничего такого не приказывал и даже примера не показал. Свинарник ушел в жестокий бред самостоятельно и с превеликим удовольствием. Путин просто стал выразителем идей этой публики.

Вчера возникла редкая ситуация, когда именно это получило свое четкое и однозначное подтверждение. В течение дня сам президент США Дональд Трамп и прежний глава ЦРУ, а теперь – вступающий в должность госсекретаря США Майкл Помпео прямо заявили о том, что недавно произошло боевое столкновение между американскими военными и россиянами в Сирии. Причем, далее следовало утверждение о том, что русские понесли потери в несколько сотен бойцов убитыми. Как нетрудно догадаться, речь идет о мясорубке под Хишамом, где артиллерия и авиация США покрошили ударную группировку ЧВК Вагнер и рейдовую группу спецназа ГРУ.

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Из этих заявлений становится понятно, что Вашингтон перестает играть в «молчанку» не просто по Сирии, но и по всему, что касается РФ. Пока Роскомнадзор еще полностью не перекрыл для россиян внешнюю Сеть, там узнали об этих заявлениях и такие самые смелые или записные конторские провокаторы, как всем известный Эль Мюрид, затянули «старые песни о главном». Мол, раз уже вскрылись масштабы катастрофы, то пора прекратить рассказывать о том, что там случайно погибло полтора человека. Причем, один подавился чаем, а у второго потеряна половина головы, а потому – полностью он не погиб, а просто теперь ему трудно одевать каску и тактические очки. Так вот, эти деятели высказывают мысль о том, что если количество погибших уже не является секретом, то надо бы объявить их списки, ведь погибли-то они за интересы Москвы, хотя и не всей, а некоторых персон. Однако написано это так, что сразу понятно – никаких списков не будет.

Но вот представим, что Штаты самостоятельно установили персональный состав потерь Вагнера и ГРУ, а потом взяли и опубликовали этот список в Сети. Россияне это смогли бы прочитать, но из этого получилось бы огромное и безусловное «ничто». Тут фокус даже не в том, что скрывали сам факт массовой гибели, а потом оно таки всплыло, а в том, что официальная власть отчиталась об единичных потерях, а оказалось, что там была бойня. Никто не выйдет на протесты, никто не станет писать возмущенных текстов, никто даже не пикнет, а все потому, что население – глубоко и необратимо больно на голову.

Это надо помнить всегда, особенно при вот таких названиях географических объектов, или когда слышишь странные призывы — обнимись с ними. Но особенно это надо помнить, когда они начнут убегать из голодного, горящего свинарника. Они – неизлечимы.

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