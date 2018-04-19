Необходимо защитить граждан Украины от дезинформации российского ТВ, утверждает секретарь СНБО Александр Турчинов. Турчинов: У нас будет возможность защитить украинских граждан от грязных потоков циничной информационной агрессии Фото: РНБО України. Оперативний штаб. / Facebook Опыт внедрения новых технологий очень важен в связи с международными обязательствами, по которым Украина в этом году должна перейти на цифровой стандарт эфирного телевещания, подчеркнул Турчинов.Он пояснил, что вдоль российско-украинской границы место прекращенного украинского аналогового вещания "могут попытаться захватить российские телеканалы"."Технология, используемая в комплексной системе информационного противодействия, после ее развертывания в отдельных регионах позволит полностью заблокировать российское аналоговое и цифровое телерадиовещание вдоль всей российско-украинской границы. Это даст нам возможность защитить украинских граждан от грязных потоков циничной информационной агрессии, которые несутся из российского телерадиоэфира с целью дезинформации и дестабилизации ситуации в Украине", – сказал секретарь СНБО.Сегодня Госспецсвязи Украины ввело в действие систему блокирования сигнала вещания российских телеканалов на районы, прилегающие к зоне боевых действий на Донбассе.На заседании Военного кабинета подчеркивалось, что технология не будет препятствовать распространению на Донбассе сигнала украинских вещателей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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