Необходимо защитить граждан Украины от дезинформации российского
ТВ, утверждает секретарь СНБО Александр Турчинов. Турчинов: У
нас будет возможность защитить украинских граждан от грязных
потоков циничной информационной агрессии Фото: РНБО України.
Оперативний штаб. / Facebook Опыт внедрения новых технологий очень
важен в связи с международными обязательствами, по которым Украина
в этом году должна перейти на цифровой стандарт эфирного
телевещания, подчеркнул Турчинов.Он пояснил, что вдоль
российско-украинской границы место прекращенного украинского
аналогового вещания "могут попытаться захватить российские
телеканалы"."Технология, используемая в комплексной системе
информационного противодействия, после ее развертывания в отдельных
регионах позволит полностью заблокировать российское аналоговое и
цифровое телерадиовещание вдоль всей российско-украинской границы.
Это даст нам возможность защитить украинских граждан от грязных
потоков циничной информационной агрессии, которые несутся из
российского телерадиоэфира с целью дезинформации и дестабилизации
ситуации в Украине", – сказал секретарь СНБО.Сегодня Госспецсвязи
Украины ввело в действие систему блокирования сигнала вещания
российских телеканалов на районы, прилегающие к зоне боевых
действий на Донбассе.На заседании Военного кабинета подчеркивалось,
что технология не будет препятствовать распространению на Донбассе
сигнала украинских вещателей.
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