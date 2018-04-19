Беженцы смогут подавать заявление на австрийское гражданство только после 10 лет проживания в стране, ранее было 6 лет

Соответствующие правила одобрило австрийское правительство, сообщает The Local . Деньги будут направлены на компенсацию расходов, связанных с рассмотрением заявки, а в телефонах беженцев будут испытывать данные геолокаций, чтобы определить, как они попали в страну.

Если окажется, что заявитель ранее был на территории другой страны ЕС, где действует так называемое "Дублинское регулирование", то его можно будет отправить туда.

Министр внутренних дел Герберт Кикла заявил, что его цель - это "ограничительный закон, касающийся прав иностранцев", чтобы прекратить "злоупотребление" системой убежища.

После миграционного кризиса 2015 года Австрия получила более 150 тысяч заявлений о предоставлении убежища - почти 2% от общей численности населения.

Принятые правительством меры также предполагают, что беженцы смогут подавать заявление на австрийское гражданство только после 10 лет проживания в стране, ранее было 6 лет. Также планируется ускорить процедуры депортации заявителей, осужденных за преступления. Мероприятия должны быть проголосованы парламентом в течение следующих нескольких недель.