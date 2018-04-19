Скандальные "пленки" беглого народного депутата Александра Онищенко вызывают подозрения. Такое заявление сделал политический аналитик Тарас Чорновил в эфире телеканала NEWSONE .

"Когда ты хочешь доказать, что у тебя на цифровом носителе есть какие-то записи, то первое, что ты делаешь - передаешь дорожку. А если ее нет - это то, чего не сфальшивишь. Речь идет о звуковой дорожке, по которой сразу можно определить смонтирована запись или нет", - заявил Чорновил.

Он также подчеркнул, что никто не проверял эти записи, ведь об этом не было никакой информации. Поэтому, считает Чорновил, аудиофайлы, которые Онищенко обнародовал в эфире политического ток-шоу "Украинский формат", могут быть фейком.

"Я предполагаю, что эти пленки являются фейком по двум причинам. Первая - они не представлены в таком способе, в котором представляют, когда их имеют. Во-вторых - есть очень зримая причина, почему именно сейчас? Сейчас дела передаются в НАБУ и суд и в ближайшее время эти материалы пойдут в Испанию и появится дополнительное основание для экстрадиции сюда Онищенко. И третье - это суть основных его обвинений", - пояснил аналитик.

Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, беглый народный депутат Украины Александр Онищенко в эфире программы "Украинский формат" на телеканале NEWSONE обнародовал часть записи разговора якобы с участием президента Петра Порошенко .

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