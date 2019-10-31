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Арахамия рассказал, чем для Яременко может закончиться скандал с его перепиской
31.10.2019 15:01
Арахамия заявил, что Яременко может покинуть пост председателя комитета по вопросам внешней политики
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
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