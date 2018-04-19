Министерство экономического сотрудничества и развития Германии через немецкий государственный банк развития KfW предоставило безвозвратную финансовую помощь на создание условий для проживания внутренне перемещенных лиц в Украине. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Соглашение было подписано министром соцполитики Андреем Ревой, руководителем подразделения банка KfW Марион Кнееш и директором Украинского фонда социальных инвестиций Андреем Лактионовым Фото: msp.gov.ua "Безвозвратная финансовая помощь предоставляется министерством экономического сотрудничества и развития Германии через немецкий государственный банк развития KfW", – говорится в сообщении.Соглашение было подписано министром социальной политики Андреем Ревой, руководителем городского и инфраструктурного подразделения банка KfW Марион Кнееш и исполнительным директором Украинского фонда социальных инвестиций Андреем Лактионовым.Гранты будут направлены в Днепропетровскую, Запорожскую, Харьковскую области и подконтрольные правительству Украины районы Донецкой и Луганской областей. Новый проект поможет около 1000 внутренне перемещенных лиц получить социальное жилье, отметили в украинском ведомстве.Кроме того, средства пойдут на восстановление школ и детских садов в общинах, которые принимают переселенцев."Мы высоко ценим помощь правительства Германии, которое в очередной раз предоставляет грантовую помощь для решения проблем переселенцев", – отметил Рева.Распорядителем средств выступает Украинский фонд социальных инвестиций.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.По данным Министерства социальной политики Украины, в стране по состоянию на 6 ноября 2017 года было зарегистрировано более 1,5 млн переселенцев. По данным Программы развития ООН в Украине, в общей сложности в стране 1,6 млн переселенцев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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