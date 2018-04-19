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Германия выделила €9 млн на жилье для переселенцев
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19.04.2018 19:19
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Министерство экономического сотрудничества и развития Германии
через немецкий государственный банк развития KfW предоставило
безвозвратную финансовую помощь на создание условий для проживания
внутренне перемещенных лиц в Украине. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке Соглашение было подписано министром
соцполитики Андреем Ревой, руководителем подразделения банка KfW
Марион Кнееш и директором Украинского фонда социальных
инвестиций Андреем Лактионовым Фото: msp.gov.ua "Безвозвратная
финансовая помощь предоставляется министерством экономического
сотрудничества и развития Германии через немецкий государственный
банк развития KfW", – говорится в сообщении.Соглашение было
подписано министром социальной политики Андреем Ревой,
руководителем городского и инфраструктурного подразделения банка
KfW Марион Кнееш и исполнительным директором Украинского фонда
социальных инвестиций Андреем Лактионовым.Гранты будут направлены в
Днепропетровскую, Запорожскую, Харьковскую области и подконтрольные
правительству Украины районы Донецкой и Луганской областей. Новый
проект поможет около 1000 внутренне перемещенных лиц получить
социальное жилье, отметили в украинском ведомстве.Кроме того,
средства пойдут на восстановление школ и детских садов в общинах,
которые принимают переселенцев."Мы высоко ценим помощь
правительства Германии, которое в очередной раз предоставляет
грантовую помощь для решения проблем переселенцев", – отметил
Рева.Распорядителем средств выступает Украинский фонд социальных
инвестиций.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в
апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами
Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.По данным Министерства социальной
политики Украины, в стране по состоянию на 6 ноября 2017 года
было зарегистрировано более 1,5 млн переселенцев. По
данным Программы развития ООН в Украине, в общей сложности в
стране 1,6 млн переселенцев.
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