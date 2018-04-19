"Ни я, ни партия "Народный Фронт" никогда не имели никаких финансовых и политических отношений с лицом по фамилии Онищенко"

"Это не первая его ложь в интересах спецслужб России, что продолжают активно использовать Онищенко в своих интересах. Личные мотивы Онищенко понятны - Кабинет министров под моим руководством лишил его коррупционных схем и влияния в правительстве", - пишет Яценюк в Facebook .

"Мое правительство уничтожило газовую коррупционную схему Онищенко, когда принял решение ввести 70% ренты на так называемую совместную деятельность в газодобывающей сфере. Это именно та схема, по которой сейчас Онищенко привлекается к уголовной ответственности.

Мое правительство уволило министра экологии Шевченко, который, как выяснилось, был ставленником Онищенко и летал вместе с ним на его чартерном самолете. Мой правительство отказалось назначить руководителем Госгеонедра Украины личного адвоката Онищенко и назначать других его ставленников" , - добавил Яценюк.

"Онищенко не удалось спасти деньги Януковича, на которые был наложен арест по инициативе моего правительства. Мое правительство был дискредитировано Онищенко и его бизнес-партнерами за коррупционных 30 млн долларов, о чем он сам лично признался. Это явка с повинной.

Моя часть еще больше года назад передала обращение к НАБУ с требованием расследовать преступления Онищенко. Заявление о краже им 40 млн долларов в схеме "Карпатыгаз" - это юридическое признание в совершении преступления. Он должен нести уголовную ответственность по закону.