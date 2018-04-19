С 18 апреля 2018 года началось финансирование правительственной программы по энергоэффективности "теплые кредиты".

Те, кто хочет сделать свой дом энергоэффективным и экономить на коммунальных услугах может воспользоваться программой "теплых кредитов" в уполномоченных банках - , , , сообщили в пресс-службе Госэнергоэффективности, передает со ссылкой на .

Участники имеют возможность получить компенсацию в размере 20% от тела кредита на приобретение "негазовых" котлов. 35% - для утепления индивидуального жилья. Компенсацию от 40% до 70% - для ОСМД на утепление многоэтажек.

Кроме того, частные домохозяйства и ОСМД могут рассчитывать на дополнительные компенсации от местных властей. Уже действует 128 местных программ удешевления "теплых кредитов".

2018-го правительство выделило 400 млн грн на компенсации за "теплыми кредитами". Из них 190 млн грн - для ОСМД. С начала действия программы с октября 2014 года и до сих программой воспользовалось более 400 тыс. семей. Они привлекли более 5 млрд грн "теплых кредитов".

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