Противодействие блокированию мессенджера Telegram в России его создатель и хозяин Павел Дуров назвал "цифровым сопротивлением". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Дуров сообщил о блокировке в РФ более 18 млн IP-адресов Фото: Pavel Durov / Twitter Мессенджер Telegram остается доступным в России, несмотря на решение о его блокировании. Об этом в сети "ВКонтакте" сообщил Скриншот: vk.com Доступ к Telegram на территории России начали блокировать 16 апреля 2018 года. До этого собственники мессенджера отказались предоставить спецслужбам РФ ключи для декодирования сообщений.



Дуров призвал российских пользователей не удалять и не переустанавливать Telegram. Он пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. При этом он признал, что не гарантирует доступность сервиса без использования виртуальных частных сетей (VPN).



Роскомнадзор для полного запрета мессенджера заблокировал IP-адреса компаний Amazon и Google, хостинг которых использует Telegram. От таких действий регулятора пострадали приложения Microsoft, MasterCard, Twitter, Viber и других организаций, имевших доступ к тем же серверам, уточняло "Радио Свобода".



17 апреля Дуров сообщил, что Telegram удалось "пережить" первые 24 часа блокировки в России, и пообещал потратить миллионы долларов личных сбережений на выплаты Bitcoin-грантов администраторам proxy и VPN.



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