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В 2017 году больше всего беженцев приняли Германия, Австрия и Швеция
19.04.2018 19:28
В 2017 году больше только беженцев приняли Германия, Австрия и Швеция
Больше решений о предоставлении убежища было принято относительно сирийцев
В 2017 году Европейский союз предоставил убежище для 538 тысяч беженцев.
В 2017 году больше всего беженцев приняли Германия, Австрия и Швеция Фото: lagauchematuer.fr

Количество решений о предоставлении статуса беженца снизилось на 25% по сравнению с 2016 годом, сообщает Евростат.

Больше только решений о предоставлении убежища было принято по сирийцев (175800 человек или 33%), на втором месте граждане Афганистана (100 700 человек или 19%), на третьем - иракцы (64300 человек или 12%).

Более 70% сирийцев получили убежище в Германии (124 800 человек). В 2017 году Германия приняла более 60% всех беженцев в Европе, за ней следуют Австрия и Швеция.

Напомним, что в рамках программы Еврокомиссии по переселению беженцев, нуждающихся в особой защите, Германия примет 10 тысяч человек.

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