Больше решений о предоставлении убежища было принято относительно сирийцев

Количество решений о предоставлении статуса беженца снизилось на 25% по сравнению с 2016 годом, сообщает Евростат.

Больше только решений о предоставлении убежища было принято по сирийцев (175800 человек или 33%), на втором месте граждане Афганистана (100 700 человек или 19%), на третьем - иракцы (64300 человек или 12%).

Более 70% сирийцев получили убежище в Германии (124 800 человек). В 2017 году Германия приняла более 60% всех беженцев в Европе, за ней следуют Австрия и Швеция.