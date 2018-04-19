Журналистам стало известно о еще об одном романе Дональда Трампа, пишет со ссылкой на и Daily Mail.

В этот раз с бывшей моделью Барбарой Мур. С нынешним президентом женщина закрутила роман 25 лет назад.

Она познакомилась с миллиардером в отеле Trump's Castle Casino (теперь он известен как Golden Nugget в марте 1993 года.

На тот момент Трамп был женат на Марле Мэйплс, которая была от него беременна.

Вскоре у них родилась дочь, которую назвали Тиффани.

Трамп встретил Мур через три месяца после того, как её напечатали на обложке декабрьского номера журнала Playboy.

Мур признается, что Дональд Трамп был “потрясающим любовником” и настоящим “джентльменом”.

Пара проводила время в личной резиденции Трампа в Мар-а-Лаго, ...

... скрываясь от глаз законной супруги.

Мар-а-Лаго – роскошный особняк в Палм Бич стоимостью более $200 млн.

Это поместье создавалось с целью производить чувство на гостей самого высокого уровня.

Мар-а-Лаго располагается на берегу океана, куда простым смертным вход запрещен.

На память у Барбары остались снимки, сделанные в особняке.

Мур не упустила возможность сфотографироваться почти в каждой комнате и в каждом уголке роскошного особняка.

Здесь она позирует на кухне вместе с личным поваром Дональда Трампа.

Время Мур проводила около бассейна...

...или же в компании самого Трампа и его четырех друзей.

По словам Мур, Дональд Трамп даже будучи баснословно богатым человеком, остался "обычным парнем".

Деньги его не испортили, уверена женщина.

Трампу понравился веселый нрав Мур, которая, по его словам, была настоящей кокеткой.

Женщина тоже вспоминает о Трампе с теплотой и восхищением.

Она не настолько агрессивна, как еще две фигурантки дела о любовных похождениях Трампа - Сторми Дэниелс или Макдаугал.

Даже после окончания незабываемого отпуска, Трамп и Мур продолжали общаться по телефону.

У Мур даже остался блокнот со старым телефонным номером Дональда Трампа, введенным карандашом.

Мур поведала, что придавалась любовным утехам с Трампом на глазах у его друга.

Бизнесмен очаровал 24-летнюю девушку быстро. Она даже не подозревала, что он может быть женат. Но зла на него бывшая модель не держит.

Сегодня бывшая жена Трампа Марла Мейплз (с которой он прожил 6 лет) и дочь Тиффани выглядят так.

Мур не сразу стала звездой Playboy и одной из playmate. Начинала она с работы бортпроводницей в Нэшвилле, штат Теннесси.

"Я не настроена против Дональда. Он был великолепным любовником, и я думаю, он красивый президент", - заявила Барбара Мур.

Напомним, бывшая модель Playboy Карен Макдугал утверждает, что 10 месяцев тайно встречалась с Трампом, когда он уже был женат на Мелании.

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