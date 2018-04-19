Шотландский уфолог Джордж Грэхем, известный своими бесчисленными (и иногда совершенно фантастическими) находками различных аномалий на Луне и других небесных телах Солнечной системы, поведал о новом открытии.

Исследователь НЛО рассказывает, что рассматривал снимки естественного спутника Земли, сделанные в 1967 году американским автоматическим аппаратом «Лунар орбитер-3», и обнаружил на одном из фото звездолет, спокойно стоящий в лунном кратере, информирует svodka.net.

Предполагаемое летательное судно инопланетян очень похоже на нынешний спейс-шаттл. На кадре полувековой давности отчетливо видны передний и центральный фюзеляж, а также матовый авиационный фонарь космического челнока. Может, на Селене в 60-е годы в самом деле оказался секретный корабль НАСА? Или речь все же идет о детище представителей внеземной цивилизации?

Большинство комментаторов, которых, как всегда, на канале Streetcap1 видеохостинга YouTube предостаточно (на сегодняшний день уже более ста человек обсудили эту новость из почти 7 тысяч просмотров видеоролика – канал Джорджа пользуется большой популярностью), соглашаются со знаменитым уфологом, что его находка очень похожа на инопланетный корабль. Многие пользователи Интернета даже обнаружили дополнительные детали, указывающие на это.

Другие предлагают Джорджу поискать на старых фотоснимках NASA другие НЛО в подтверждение того, что еще в шестидесятые годы прошлого столетия Луна была уже кем-то колонизирована. Только вот мало кто верит, что это были американцы, поскольку их лунные миссии, о которых, кстати, они громогласно заявляли на весь мир, сегодня только у самых недалеких землян продолжают вызывать доверие.

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Кстати, тот же Джордж Грэхем находил десятки подтверждений тому, что астронавты НАСА никогда не были на Луне, а все их фото- и видеоматериалы об этом – чистейшей воды подделка.

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