31 октября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: В Японии сгорел дворец Сюри, который входит в список наследия ЮНЕСКО • В Украину нагрянули заморозки до -5 • В Киеве выпал первый снег • РФ перебрасывает на Донбасс спецназ и "казаков" - Украина в ОБСЕ • Палата представителей США признала геноцид армян • Эксперты рассказали, как вырастет цена на землю на старте реформы • В Госдепе США поддерживают Украину в противостоянии Nord Stream 2все новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Верховная Рада, депутаты, фермеры, Слуга народа. 31 октября 46Верховная Рада, депутаты, фермеры, Слуга народа. Депутат від "Слуги народу" Володимир Тимофійчук - депутат-мажоритарник від округу № 89 (Івано-Франківська область). В коментарі Радіо Свобода нардеп розповів, що раніше був фермером і допомагав президентові Володимиру Зеленському. Однак, в чому конкретно полягала його робота, Тимофійчук не пояснив. До чого тут «Коломойський» район – дивіться у відео. Фоторепортажи Популярные теги фотопроект, мир, пейзажи, суд, Львів, общество, цирк, путешествия, фотографы, стихийные бедствия, ВМС, НАТО, США, живопись, кошки, Львов, фестивали, Дмитрий Дятлов, досуг, политика, депутаты, концерты, авиация, Сергей Смоленцев, полиция, выборы, экология, дети, искусство, протесты, солдат, акции, церковь, технологии, портрет, военная техника, музыка, природа, ВСУ, Александр Зубко, учения, Майдан, мода, беспорядки, культура, фотоконкурсы, туризм, Саакашвили, люди, милиция, аннексия Крыма, катастрофы, история, Донбасс, дизайн, тест-драйв, Динамо, соревнования, Верховная Рада, женщины, джаз, зима, знаменитости, столкновения, спорт, митинги, ЗСУ, автомобили, архитектура, животные, война, заводы, фотоподборки, Шахтер, АТО, традиции, Путин, футбол, оккупация, Порошенко, город, политики, Одесса, корабли, Киев, Нацгвардия, парады, выставки, уикенд, марш, бизнес, юмор, Карпаты, вера, фотография, праздники, Россия, #Євромайдан, транспорт, самолеты Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис фотопроект, мир, пейзажи, суд, Львів, общество, цирк, путешествия, фотографы, стихийные бедствия, ВМС, НАТО, США, живопись, кошки, Львов, фестивали, Дмитрий Дятлов, досуг, политика, депутаты, концерты, авиация, Сергей Смоленцев, полиция, выборы, экология, дети, искусство, протесты, солдат, акции, церковь, технологии, портрет, военная техника, музыка, природа, ВСУ, Александр Зубко, учения, Майдан, мода, беспорядки, культура, фотоконкурсы, туризм, Саакашвили, люди, милиция, аннексия Крыма, катастрофы, история, Донбасс, дизайн, тест-драйв, Динамо, соревнования, Верховная Рада, женщины, джаз, зима, знаменитости, столкновения, спорт, митинги, ЗСУ, автомобили, архитектура, животные, война, заводы, фотоподборки, Шахтер, АТО, традиции, Путин, футбол, оккупация, Порошенко, город, политики, Одесса, корабли, Киев, Нацгвардия, парады, выставки, уикенд, марш, бизнес, юмор, Карпаты, вера, фотография, праздники, Россия, #Євромайдан, транспорт, самолетыВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Депутат від "Слуги народу" Володимир Тимофійчук - депутат-мажоритарник від округу № 89 (Івано-Франківська область). В коментарі Радіо Свобода нардеп розповів, що раніше був фермером і допомагав президентові Володимиру Зеленському. Однак, в чому конкретно полягала його робота, Тимофійчук не пояснив. До чого тут «Коломойський» район – дивіться у відео. 31.10.2019



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