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Страшная до неузнаваемости: украинская поп-дива ошарашила фанов настоящим лицом
27.12.2017 13:28
Страшная до неузнаваемости: украинская поп-дива ошарашила фанов настоящим лицом По теме:

Опальная украинская поп-исполнительница , недавно удивившая фанов неожиданным постельным снимком, вызвала недоумение в Instagram новым роликом, в котором продемонстрировала лицо без макияжа и то количество косметики, которое ей приходится использовать для ежедневных фотосессий.

Короткий ролик певица опубликовала на личной странице в Instagram, передает  со ссылкой на .

 

"Мне нравится работать с людьми, увлеченными своей профессией, особенно если это творчество", - рассказала Седокова, описывая работу своего стилиста.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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