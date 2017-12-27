Опальная украинская поп-исполнительница , недавно удивившая фанов неожиданным постельным снимком, вызвала недоумение в Instagram новым роликом, в котором продемонстрировала лицо без макияжа и то количество косметики, которое ей приходится использовать для ежедневных фотосессий.

Короткий ролик певица опубликовала на личной странице в Instagram, передает со ссылкой на .

"Мне нравится работать с людьми, увлеченными своей профессией, особенно если это творчество", - рассказала Седокова, описывая работу своего стилиста.















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