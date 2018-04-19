Изучение доказательств и допрос свидетелей на процессе по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене завершены, объявил судья. Сторона защиты назвала решение о начале дебатов противоправным. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Адвокаты протестовали против решения судьи начать дебаты Скриншот: Генеральна прокуратура України / YouTube Оболонский районный суд Киева по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича объявил о завершении стадии изучения доказательств и выяснения обстоятельств дела и переходе к стадии судебных дебатов.Заседание транслируют на YouTube-канале Генпрокуратуры Украины.19 апреля состоялся допрос последнего из заявленных свидетелей, экс-главы Генштаба ВСУ Юрия Ильина. Затем судебная коллегия рассмотрела ряд ходатайств стороны защиты."Учитывая отсутствие ходатайств, а также решение по всем предыдущим ходатайствам, суд постановил завершить выяснение обстоятельств дела и проверку их доказательствами и перейти к стадии судебных дебатов", – сказал председательствующий судья Владислав Девятко.Военный прокурор Руслан Кравченко заявил, что сторона обвинения готова к дебатам.Защитники Януковича начали протестовать."Это решение незаконно, не допрошены все свидетели. Это решение принято под политическим давлением. У нас не допрошено более 10 свидетелей защиты", – подчеркнул адвокат Виталий Сердюк.По его мнению, суд выполняет "политическое указание – вынести решение к первомайским праздникам" – и лишает подзащитного права на справедливый суд.Девятко пообещал защите, что предоставит им время для подготовки к дебатам.В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене, пособничестве в ведении войны и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей.Янукович был президентом Украины с 2010-го по 2014 год, после бегства из страны проживает в России.Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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