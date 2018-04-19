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Оболонский суд перешел к дебатам на процессе по делу о госизмене Януковича, адвокаты протестуют
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19.04.2018 19:35
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Изучение доказательств и допрос свидетелей на процессе по обвинению
экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене
завершены, объявил судья. Сторона защиты назвала решение о начале
дебатов противоправным. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Адвокаты протестовали против решения судьи начать
дебаты Скриншот: Генеральна прокуратура України / YouTube
Оболонский районный суд Киева по делу о государственной измене
экс-президента Виктора Януковича объявил о завершении стадии
изучения доказательств и выяснения обстоятельств дела и
переходе к стадии судебных
дебатов.Заседание транслируют на YouTube-канале
Генпрокуратуры Украины.19 апреля состоялся допрос последнего
из заявленных свидетелей, экс-главы Генштаба ВСУ Юрия Ильина. Затем
судебная коллегия рассмотрела ряд ходатайств стороны
защиты."Учитывая отсутствие ходатайств, а также решение по всем
предыдущим ходатайствам, суд постановил завершить выяснение
обстоятельств дела и проверку их доказательствами и перейти к
стадии судебных дебатов", – сказал председательствующий судья
Владислав Девятко.Военный прокурор Руслан Кравченко заявил, что
сторона обвинения готова к дебатам.Защитники Януковича начали
протестовать."Это решение незаконно, не допрошены все свидетели.
Это решение принято под политическим давлением. У нас не допрошено
более 10 свидетелей защиты", – подчеркнул адвокат Виталий
Сердюк.По его мнению, суд выполняет "политическое
указание – вынести решение к первомайским праздникам" – и
лишает подзащитного права на справедливый суд.Девятко пообещал
защите, что предоставит им время для подготовки к дебатам.В
Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению
Януковича в госизмене, пособничестве в ведении войны
и посягательстве на территориальную целостность и
неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей.Янукович был
президентом Украины с 2010-го по 2014 год, после бегства из
страны проживает в России.Януковичу инкриминируют три статьи
Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена),
ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст.
110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность
и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные
тяжкие последствия).
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