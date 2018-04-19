|Турция предлагает Украине четырехсторонний формат сотрудничества вместе с Азербайджаном и Грузией
|19.04.2018 19:36
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Парубий заявил, что поддерживает региональное сотрудничествоДелегация Турции предложила председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию расширить сотрудничество на уровне парламентов к трехстороннему или четырехстороннего формата.
Фото: unian.ua
Во время встречи в Киеве глава комитета по иностранным делам турецкого парламента Волкан Бозкыр предложил дополнительное измерение сотрудничества в формате Украина-Азербайджан-Турция или Украина-Азербайджан-Турция-Грузия, сообщает пресс-служба ВР.
Председатель Верховной Рады отметил, что поддерживает региональное сотрудничество, в частности в Балтийско-Черноморском измерении, и Киеву будут интересны любые новые ее форматы. По его мнению, это способствует развитию экономического и политического сотрудничества.
Парубий обратился к представителям национального собрания Турции с просьбой не участвовать в Международном форуме Российской Федерации, что будет происходить в оккупированном Крыму, в Ялте, как таковом, что противоречит международным нормам.
"Это сознательная провокация для привлечения представителей других стран, чтобы они посетили оккупированный Крым. Это больной воспринимают татары", - отметил он.
Бозкыр заверил, что на официальном уровне ни одна делегация участия в форуме не будет, и добавил, что так же не поддерживают развитие туризма с оккупированным Крымом.
Кроме того, Бозкыр заверил украинцев в неизменной поддержке территориальной целостности и независимости и отметил, что Турция никогда не признает оккупацию украинского Крыма и Донбасса.
Он также подчеркнул, что доносит эту позицию на всех возможных международных платформах.
"Для нас Украина - это не просто сосед, но и хитрый партнер. Первоочередная наша задача - это обеспечение безопасности и мирной жизни", - подчеркнул он.
Напомним, что Турция заявила о готовности принять участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе.