Рост денежных активов, новые квадратные метры, люксовые машины и даже авторские права на книги - 2017 год выдался довольно продуктивным для членов Кабинета Министров.

Об этом пишут журналисты проекта Bihus.Info, передает со ссылкой на .

Все доходы министров они показали в инфографике.

Жена премьер-министра Владимира Гройсмана Елена купила в 2017 году автомобиль Mercedes-Benz GLE 350d, в также получила в наследство 1,5 тысячи квадратных метров земли и жилой дом в Виннице площадью 26,3 кв. м, а денежные активы семьи за 2017 выросли на 16 млн грн.

В декларации министр внутренних дел Арсена Авакова появилось три авторских права на украинскую, российскую и английскую версии книги "Ленин с нами?". Также в 2017 году глава ликвидировал "трастовой компании Авакова" и стал безоговорочным лидером между членов правительства по росту денежных активов - за год его состояние выросло на 105 млн грн.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш деньги, наоборот, тратил - в 2017 году он приобрел машиноместо и квартиру в площадью 93 кв. м. Покупки обошлись ему в 2,5 млн грн.

В декларации министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика с новой недвижимости появились лишь два машиноместа общей площадью 30 кв. м. 288-метровую квартиру на Крещатике в , 561-метровый дом в пригородном Козине и 1880 квадратов земли он переписал на жену. Также супруги продали две машины - 6 и ВАЗ 21065, а их денежные активы увеличились на 1,5 млн грн.

Имущественное положение министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака получило в 2017 году относительно незначительные изменения. Его жена Орыся продала свои доли в двух компаниях - производственно-рекламном агентстве "Візуальні комунікації" и ООО "Волинські рекреації". Состояние министра выросли на 627 тыс. грн.

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовый обеднел на 2 млн грн, также его декларации исчезла 223-метровая квартира, которую он якобы арендовал у родного отца. Зато в ней появилась плавучая дача, на аренду которой министр потратил 63 тыс. грн.

К декларации министра инфраструктуры Владимира Омеляна добавилась аренда 270-метрового дома в селе Иванковичах под Киевом и 1296 кв. м земли под ним. Арендует их жена министра Светлана Бевза в 25-летней Кристины Бевзы, которая, вероятно, приходится ей родственницей. Также в декларации Омеляна появилось право пользования Х5 брата и Fusion Comfort матери. Свою же S80 он продал. Кроме этого, в октябре 2017 жена министра основала ООО "Марк.Ком", которое специализируется на шитье одежды.

Жена министра обороны Степана Полторака в 2017 году получила в дар от матери автомобиль Mini Cooper и продала 40-метровый дом и землю под ним. Денежные сбережения супругов Полторак выросли на 1,5 млн грн, тогда исчезло право пользования автомобилем 3.

Министр юстиции Павел переехал с одной съемной квартиры площадью 109 кв. м в другую, на 151 квадрат. Новое помещение находится в элитном доме Pechersk Hills Residence, что в переулке Мичурина, 28. Также продал автомобиль Land Rover и накопил 2,3 млн грн денежных активов.

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов в 2017-м продал Camry и пересел на Passat.

В конце марта президент подал декларацию о доходах за 2017 год. Согласно ей, общая сумма доходов президента за год составила более 16 млн грн. Его бизнес-партнер, заместитель главы фракции БПП Игорь Кононенко указал в электронной декларации за 2017 год арендованный дом в Испании и доход в почти 8 млн грн.

Порошенко является основным владельцем Международного инвестиционного банка. Ему принадлежит 60% акций учреждения. Вторым крупным акционером является Кононенко с долей 14,9% акций.

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