|
Совершивший экстренную посадку 17 апреля в Филадельфии самолет посадила бывший пилот ВМС США Тэмми Джо Шульц
|
19.04.2018 19:43
|
За штурвалом Boeing 737-700 авиакомпании Southwest, который
направлялся из Нью-Йорка в Даллас, но днем 17 апреля совершил
экстренную посадку в аэропорту Филадельфии из-за взрыва одного из
двигателей, была Тэмми Джо Шульц, которая 10 лет служила в
военно-морских силах США. По словам пассажиров, лайнер посадила
именно Шульц Фото: Kristopher Johnson / Twitter На борту было 144
пассажира и пять членов экипажа. Осколки взорвавшегося двигателя
разбили один из иллюминаторов, и поток воздуха едва не вытянул
женщину, сидящую рядом. Пассажиры смогли втащить ее обратно на
борт, однако позднее она все же умерла.Ею оказалась 43-летняя
Дженнифер Риордан, работавшая менеджером в банке. У нее осталось
двое детей. Еще семь пассажиров самолета получили ранения.По данным
издания, Шульц провела 10 лет в военно-морских силах США, где была
пилотом истребителя. Авиакомпания не сообщала, кто именно был
пилотом Boeing 737-700, однако по словам пассажиров и мужа Шульц,
лайнер посадила именно она.В данный момент нет официальных данных о
причине аварии, однако, по мнению представителей Национального
совета по безопасности транспорта, следователи обнаружили признаки
усталости металла в одной из отломанных лопаток двигателя.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира