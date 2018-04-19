За штурвалом Boeing 737-700 авиакомпании Southwest, который направлялся из Нью-Йорка в Даллас, но днем 17 апреля совершил экстренную посадку в аэропорту Филадельфии из-за взрыва одного из двигателей, была Тэмми Джо Шульц, которая 10 лет служила в военно-морских силах США. По словам пассажиров, лайнер посадила именно Шульц Фото: Kristopher Johnson ‏/ Twitter На борту было 144 пассажира и пять членов экипажа. Осколки взорвавшегося двигателя разбили один из иллюминаторов, и поток воздуха едва не вытянул женщину, сидящую рядом. Пассажиры смогли втащить ее обратно на борт, однако позднее она все же умерла.Ею оказалась 43-летняя Дженнифер Риордан, работавшая менеджером в банке. У нее осталось двое детей. Еще семь пассажиров самолета получили ранения.По данным издания, Шульц провела 10 лет в военно-морских силах США, где была пилотом истребителя. Авиакомпания не сообщала, кто именно был пилотом Boeing 737-700, однако по словам пассажиров и мужа Шульц, лайнер посадила именно она.В данный момент нет официальных данных о причине аварии, однако, по мнению представителей Национального совета по безопасности транспорта, следователи обнаружили признаки усталости металла в одной из отломанных лопаток двигателя. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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