|Суд по делу Януковича объявил о переходе к дебатам
|19.04.2018 19:44
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Адвокаты таким ходом событий недовольныОболонский районный суд Киева по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича объявил о переходе в стадии судебных прений.
Фото:112.ua
"Учитывая отсутствие ходатайств, а также решения всех предыдущих ходатайств, суд определил завершить выяснения обстоятельств дела и проверку их доказательствами, и перейти к стадии судебных прений. Готовы стороны к судебным дебатам?", - сказал председательствующий судья Владислав Девятко после допроса экс-начальника Генштаба ВСУ Юрия Ильина и рассмотрения ряда ходатайств стороны защиты, передает "Интерфакс-Украина".
Прокуроры Главной военной прокуратуры заявили о готовности к дебатам.
В свою очередь адвокаты Януковича выразили протест. "Это решение незаконно, а не допрошены все свидетели. Это решение принято под политическим давлением. У нас не допрошены более десяти свидетелей", - подчеркнул адвокат Виталий Сердюк.
Впоследствии защиту Януковича отказался участвовать в дебатах и покинул зал суда.
Как известно, в ходе рассмотрения допросили ряд свидетелей стороны защиты и обвинения. Так, по ходатайству прокуроров суд допросил, в частности, Президента Петра Порошенко, главу МВД Арсена Авакова, спикера парламента Андрей Парубий, экс-премьера Арсения Яценюка и еще ряд военнослужащих, нардепов и политиков.
Отметим, что Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленном действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") Уголовного кодекса Украины.