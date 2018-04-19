Адвокаты таким ходом событий недовольны

"Учитывая отсутствие ходатайств, а также решения всех предыдущих ходатайств, суд определил завершить выяснения обстоятельств дела и проверку их доказательствами, и перейти к стадии судебных прений. Готовы стороны к судебным дебатам?", - сказал председательствующий судья Владислав Девятко после допроса экс-начальника Генштаба ВСУ Юрия Ильина и рассмотрения ряда ходатайств стороны защиты, передает "Интерфакс-Украина".

Прокуроры Главной военной прокуратуры заявили о готовности к дебатам.

В свою очередь адвокаты Януковича выразили протест. "Это решение незаконно, а не допрошены все свидетели. Это решение принято под политическим давлением. У нас не допрошены более десяти свидетелей" , - подчеркнул адвокат Виталий Сердюк.

Впоследствии защиту Януковича отказался участвовать в дебатах и ​​покинул зал суда.

Как известно, в ходе рассмотрения допросили ряд свидетелей стороны защиты и обвинения. Так, по ходатайству прокуроров суд допросил, в частности, Президента Петра Порошенко, главу МВД Арсена Авакова, спикера парламента Андрей Парубий, экс-премьера Арсения Яценюка и еще ряд военнослужащих, нардепов и политиков.