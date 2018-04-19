В четверг, 19 апреля, в Лондоне суд обязал российского предпринимателя Фархада Ахмедова передать в собственность экс-супруге Татьяне яхту стоимостью 492 млн долларов в рамках бракоразводного процесса. Об этом информирует агентство Bloomberg .

По словам судьи Чарльза Хэддона-Кейва, это решение продиктовано тем, что Ахмедов пытался скрыть от суда факт того, что в его собственности находится 115-метровая яхта, носящая название Luna. Бизнесмен приобрел ее у Романа Абрамовича в 2014 году.

Судья отметил, что в последние дни бракоразводного процесса Ахмедов пытался утаить свои активы "в паутине офшорных компаний".

В настоящее время яхта стоит в сухом доке в Дубае. На ней оборудованы две вертолетные площадки, 20-метровый бассейн, восемь небольших лодок и мини-субмарина.

Ранее высший суд Лондона уже присудил Ахмедовой 646 млн долларов в качестве денежной компенсации в рамках бракоразводного процесса.

Как сообщал svodka.net.uа, в Великобритании власти рассматривают возможность введения санкций против российских бизнесменов.

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