Ученые обнаружили новый человеческий орган, открытие которого, как они надеются, поможет им лучше понять распространение онкозаболеваний в организме.

Об этом сообщил исследователь-патологоанатом и автор исследования Нил Тейз, информирует svodka.net.

Ученые идентифицировали совершенно новый человеческий орган и назвали его интерстиции. Исследователи считали, что соединительная ткань, которая окружает органы, представляет собой толстый, компактный слой.

Но во время исследования желудочно-кишечного тракта микрокамера обнаружила что-то новое – соединительная ткань оказалась открытым пространством, заполненным жидкостью и поддерживаемым «решеткой» из толстых коллагеновых пучков.

Эта сеть каналов присутствует по всему телу человека и работает как мягкая эластичная подушка, защищающая органы тела от внешних ударов.

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«Порезы ткани этого пространства позволяют жидкости стекать, а поддерживающие коллагеновые пучки разрушаются, как разрушается пол здания»,– пояснил Нил Тейз.

Он отметил, что интерстиций – это не просто «пространство между клетками», его следует классифицировать как надлежащий орган. Это из-за уникальных свойств и структуры интерстиций.

Исследователи выдвинули гипотезу, что свойства интерстиций также могут иметь и негативный характер, поскольку могут помогать распространению раковых клеток по всему телу.

«Как только раковые клетки попадают в интерстиций, это становится похожим на то, как будто они на водной горке. У нас появилось новое окно для понимания механизма распространения опухолей», – добавил патологоанатом

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