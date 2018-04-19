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Никонов: Куда вкладывать деньги? В недвижимость. Квартира никуда не денется, ее можно сдать и всегда иметь копейку
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19.04.2018 19:51
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Бывший первый замглавы Киевской горгосадминистрации, основатель
компании KAN Development Игорь Никонов в интервью главному
редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что из-за
отсутствия в Украине биржи ценных бумаг сбережения нужно вкладывать
в покупку недвижимости. Никонов: Я советую хранить деньги в
том, в чем ты разбираешься Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Я
советую хранить деньги в том, в чем ты разбираешься. По себе знаю:
сколько я ни пытался покупать акции, облигации и прочую
ерунду – на вторую минуту после того, как я их купил, они
обязательно падали. И даже если они поднимались, то восторг от
того, что ты заработал, очень маленькая. Как будто экзамен
незаслуженно сдал. Но если ты терял – расстраивался очень
сильно", – рассказал он.Бизнесмен отметил, что для людей,
которые не разбираются в механизмах работы рынка ценных бумаг,
лучше только вкладывать деньги в недвижимость."Не потому, что я
работаю в этой сфере, а потому, что это для них понятно, это никуда
не денется, это можно сдать и всегда иметь свою копейку. Процент
людей, которые арендуют жилье, увеличивается с каждым годом. У нас
же нет биржи ценных бумаг, проценты по депозитам никакие, причем
облагаются налогом, да и банки нестабильны… А
недвижимость – это понятно, у нас в стране больше никаких
вариантов пока нет", – подытожил он.
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