Бывший первый замглавы Киевской горгосадминистрации, основатель компании KAN Development Игорь Никонов в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что из-за отсутствия в Украине биржи ценных бумаг сбережения нужно вкладывать в покупку недвижимости. Никонов: Я советую хранить деньги в том, в чем ты разбираешься Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Я советую хранить деньги в том, в чем ты разбираешься. По себе знаю: сколько я ни пытался покупать акции, облигации и прочую ерунду – на вторую минуту после того, как я их купил, они обязательно падали. И даже если они поднимались, то восторг от того, что ты заработал, очень маленькая. Как будто экзамен незаслуженно сдал. Но если ты терял – расстраивался очень сильно", – рассказал он.Бизнесмен отметил, что для людей, которые не разбираются в механизмах работы рынка ценных бумаг, лучше только вкладывать деньги в недвижимость."Не потому, что я работаю в этой сфере, а потому, что это для них понятно, это никуда не денется, это можно сдать и всегда иметь свою копейку. Процент людей, которые арендуют жилье, увеличивается с каждым годом. У нас же нет биржи ценных бумаг, проценты по депозитам никакие, причем облагаются налогом, да и банки нестабильны… А недвижимость – это понятно, у нас в стране больше никаких вариантов пока нет", – подытожил он. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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