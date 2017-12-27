|"Киевский бронетанковый завод" полностью выполнил государственный заказ (ВИДЕО)
|27.12.2017 13:28
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В целом из цехов «Киевского бронетанкового завода» в 2017 году вышло более 100 единиц новых, модернизированных и восстановленных единиц бронетехники.
ГП «Киевский бронетанковый завод», входящее в состав ГК «Укроборонпром», полностью выполнил Государственный оборонный заказ 2017 года, передав в Вооруженные Силы Украины, Нацгвардии и другие силовые структуры, согласно планам, более полусотни новых БТР-3ДА, отремонтированные танки Т-72, а также другую бронетехнику, информирует еizvestia.com.
Благодаря работе специалистов предприятия из цехов завода почти каждую неделю выходил новый БТР-3ДА, который после прохождения всех заводских и приемо-сдаточных испытаний усиливал обороноспособность украинских войск.
В целом из цехов «Киевского бронетанкового завода» в 2017 году вышло более 100 единиц новых, модернизированных и восстановленных единиц бронетехники.
Такой темп работ удалось достичь благодаря организации нового современного сборочно-сварочного производства. Благодаря которому завод получил возможность принципиально, в разы нарастить темпы производства, сократить расходы и заложить новый технологический потенциал предприятия.
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В течение года «Киевский бронетанковый завод» выполнил работы по восстановлению основных боевых танков Т-72АВ, оснащенных навесной динамической защитой «Контакт».
В 2017 году специалисты «Киевского бронетанкового завода» часто проводили ремонтные работы непосредственно в зоне АТО, где в полевых условиях восстанавливали поврежденную в боях бронетехнику. За этот год коллективы выездных ремонтных бригад завода отремонтировали около полусотни единиц техники и часто получали почетные грамоты и благодарности от самих военных.