В целом из цехов «Киевского бронетанкового завода» в 2017 году вышло более 100 единиц новых, модернизированных и восстановленных единиц бронетехники.

ГП «Киевский бронетанковый завод», входящее в состав ГК «Укроборонпром», полностью выполнил Государственный оборонный заказ 2017 года, передав в Вооруженные Силы Украины, Нацгвардии и другие силовые структуры, согласно планам, более полусотни новых БТР-3ДА, отремонтированные танки Т-72, а также другую бронетехнику, информирует еizvestia.com.

Благодаря работе специалистов предприятия из цехов завода почти каждую неделю выходил новый БТР-3ДА, который после прохождения всех заводских и приемо-сдаточных испытаний усиливал обороноспособность украинских войск.

В целом из цехов «Киевского бронетанкового завода» в 2017 году вышло более 100 единиц новых, модернизированных и восстановленных единиц бронетехники.

Такой темп работ удалось достичь благодаря организации нового современного сборочно-сварочного производства. Благодаря которому завод получил возможность принципиально, в разы нарастить темпы производства, сократить расходы и заложить новый технологический потенциал предприятия.

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В течение года «Киевский бронетанковый завод» выполнил работы по восстановлению основных боевых танков Т-72АВ, оснащенных навесной динамической защитой «Контакт».

В 2017 году специалисты «Киевского бронетанкового завода» часто проводили ремонтные работы непосредственно в зоне АТО, где в полевых условиях восстанавливали поврежденную в боях бронетехнику. За этот год коллективы выездных ремонтных бригад завода отремонтировали около полусотни единиц техники и часто получали почетные грамоты и благодарности от самих военных.

Київський бронетанковий завод" "Укроборонпрому" на 100% виконав ДОЗ: передано більше півсотні БТР-3ДА — https://t.co/kvBD4JNvDb pic.twitter.com/OtnZpum8rC Читайте: В Украине испытали ракету "Ольха" (ВИДЕО) — ДК УкрОборонПром (@ukroboronprom) 27 декабря 2017 г.

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