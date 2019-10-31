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В НАТО назвали условие для нормализации отношений с РФ
31.10.2019 15:20
В НАТО ожидают от РФ соблюдения международного права и международных обязательств Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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