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В НАТО назвали условие для нормализации отношений с РФ
31.10.2019 15:20
В НАТО ожидают от РФ соблюдения международного права и международных обязательств
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
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