Перегрузка - одна из главных причин повреждения полотна дорог

По его словам, работники Укратрансбезопасности на весово-контрольных пунктах ежедневно обнаруживают поразительные случаи перегрузок. "Почти каждое 10 взвешивания на ГВК - с поразительным превышением весовых параметров. Это позволило с начала 2018 перечислить в государственный бюджет 6249601 грн", - пишет нардеп в Facebook.

По словам нардепа, примером антирекорда по перегрузке был случай, когда при норме 40 тонн полная масса машины составляла 202 тонны . В прошлом году рекордным был 115-тонная загрузка фуры зерном.

Чрезвычайные случаи нарушений законодательства об автомобильном транспорте в 2018 году размещены на сайте "Укртрансбезопасности". Там также есть информация про огромные штрафы, налагаемые на перевозчиков.

"К сожалению, эти средства на пошли не на расширение штатов УТБ крайней мере на 50%, как это предусматривают расчеты. Именно следовательно наконец приобретенные ГВК на дорогах Украины, на которых перевозчики до сих пор устанавливают "антирекорды", довольно часто несет бессистемный характер" , - замечает Тарас Кремень.

Перегрузка - одна из главных причин повреждения полотна дорог, особенно летом, ведь самая полная масса фуры, на которую рассчитаны украинские дороги, составляет 40 т.