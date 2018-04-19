Исполняющий обязанности главы "Укрзалізниці" Евгений Кравцов прогнозирует, что через три года ж/д вокзалы в Украине будут окупаться. В 2018 году вокзальные комплексы начнут переводить в отдельную структурную единицу в составе "Укрзалізниці", заявил Кравцов Фото: uz.gov.ua По словам Кравцова, в 2018 году вокзальные комплексы начнут переводить в отдельную структурную единицу в составе "Укрзалізниці", а в 2019 году пройдут первые конкурсы по передаче вокзалов в концессию.Кравцов отметил, что каждый год перевозчик тратит на содержание вокзалов 500 млн грн."Через три года вокзалы должны окупаться", – сказал он."Укрзалізниця" – государственное акционерное общество железнодорожного транспорта общего пользования, национальный перевозчик грузов и пассажиров. 9 августа 2017 года Кабинет Министров назначил Кравцова временно исполняющим обязанности главы компании, уволив с должности Войцеха Балчуна. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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