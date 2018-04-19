По предварительным данным, автомобиль выехал на встречную полосу

Всего в автобусе находилось 23 человека, 14 из которых - дети, сообщает сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В результате ДТП пассажир автобуса 1975 г.р. погиб на месте происшествия. Водитель автомобиля и 11 пассажиров автобуса, из которых четверо взрослых и семеро детей 2003 г.р., автомобилем скорой медицинской помощи доставили в больницу" , - говорится в сообщении.

Работники пожарно-спасательной службы изъяли тело погибшего из автобуса и отключили аккумуляторные батареи транспортных средств, чтобы предотвратить возгорание.

Начальник областного управления ГосЧС Владимир Чернецкий уточнил в Facebook , что автобус выбросило за пределы проезжей части после столкновения с легковым авто. По предварительным данным, автомобиль выехал на встречную полосу.

Напомним, в Кривом Роге в результате ДТП погибли девять человек , более десяти получили ранения. Произошло столкновение автомобиля Mazda, маршрутки и автобуса предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог".