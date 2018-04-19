|На Ивано-Франковщине в ДТП с автобусом и легковушкой погиб один человек, 12 пострадали
|19.04.2018 20:00
|
По предварительным данным, автомобиль выехал на встречную полосуВ Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля, в результате чего погиб человек.
Всего в автобусе находилось 23 человека, 14 из которых - дети, сообщает сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"В результате ДТП пассажир автобуса 1975 г.р. погиб на месте происшествия. Водитель автомобиля и 11 пассажиров автобуса, из которых четверо взрослых и семеро детей 2003 г.р., автомобилем скорой медицинской помощи доставили в больницу", - говорится в сообщении.
Работники пожарно-спасательной службы изъяли тело погибшего из автобуса и отключили аккумуляторные батареи транспортных средств, чтобы предотвратить возгорание.
Начальник областного управления ГосЧС Владимир Чернецкий уточнил в Facebook, что автобус выбросило за пределы проезжей части после столкновения с легковым авто. По предварительным данным, автомобиль выехал на встречную полосу.
Напомним, в Кривом Роге в результате ДТП погибли девять человек, более десяти получили ранения. Произошло столкновение автомобиля Mazda, маршрутки и автобуса предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог".
Все погибшие находились в маршрутке. Позже стало известно, что водитель автомобиля Mazda перед столкновением очень спешил на вокзал, а маршрутку не успели увидеть за деревьев.