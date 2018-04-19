Клубника и шпинат являются самыми токсичными продуктами, занимая первые строчки в рейтинге содержания пестицидов, согласно исследованию, проведенному министерством сельского хозяйства США. Из 47 изученных овощей и фруктов авокадо и кукуруза были названы самыми чистыми, в то время как клубника и шпинат оказались самыми токсичными и опасными для здоровья.

Пестициды – химические вещества, используемые в растениеводстве для борьбы с такими вредителями, как жуки и грызуны. Даже после тщательного мытья плодов эти химические вещества и их остатки могут сохраняться, оказывая негативное влияние на здоровье, которое выражается в проблемах развития у детей и проблемах с фертильностью у взрослых, информирует svodka.net.

В новом исследовании более 230 пестицидов были обнаружены на 70% выращенных фруктов и овощей. Только лишь одна клубника дала положительный результат на присутствие 20 различных пестицидов. Также было установлено, что шпинат почти в два раза превышал количество остатков пестицидов по весу, чем любые другие фрукты или овощи. Помимо этого в список токсичных продуктов попали персики, вишня и яблоки – 98% этих плодов содержали, по крайней мере, один пестицид. Остальная часть списка состояла из нектаринов, винограда, персиков, груш, помидоров, сельдерея, картофеля и сладкого перца.

В списке самых экологически чистых плодов с низким количеством пестицидов первые строчки заняли авокадо и кукуруза. За ними следуют ананасы, капуста, лук, замороженный сладкий горох, папайя, спаржа, манго, баклажаны, киви, дыня, цветная капуста и брокколи.

По словам ученых, результаты исследований оказались почти такими же, как и в прошлом году – это свидетельствует о том, что специалистами было сделано не так много, чтобы уменьшить количество пестицидов, используемых в растениеводстве.

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